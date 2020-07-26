В Туве перевернулся минивэн с детьми, есть погибший

В воскресенье, 26 июля, автомобиль Toyota Alphard, в салоне которого находились трое возрослых и семь детей, перевернулся на трассе Кызыл - Эрзин в Туве. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительным данным, родственники возвращались домой с отдыха на озере, но женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением, после чего машина опрокинулась.

В результате инцидента пострадали девять человек - трое взрослых и шесть детей, все они были доставлены в больницу. Впоследствии пятилетний ребенок скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

В правоохранительных органах отметили, что дети перевозились в автомобиле без специальных удерживающих устройств.