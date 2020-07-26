https://news.day.az/world/1256690.html Путин провел телефонный разговор с Зеленским
Путин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
Последний раз украинский и российский лидеры созванивались в феврале 2020 года. Телефонный разговор в прошлый раз также состоялся по инициативе украинской стороны.
Впервые главы двух государств очно встретились в Париже 9 декабря 2019 года в рамках "Нормандской четверки".
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