За сутки в мире выявили еще 200 тысяч заразившихся коронавирусом

В ВОЗ зарегистрировали увеличение числа заразившихся коронавирусом на 200 тысяч человек за сутки.

Согласно официальным данным организации, за 24 часа инфекция была обнаружена у еще 200 625 человек. При этом скончались после заражения 4 823 пациента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего число инфицированных в мире превысило 15,7 млн человек, зарегистрировано 640 тыс. летальных исходов.

В России за прошедший день выявили 5 765 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали 812 485 случаев коронавируса, вылечились 600 250 пациентов, скончались 13 269.