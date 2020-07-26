Число случаев COVID-19 в Британии приближается к 300 тысячам

За минувшие сутки в Британии выявили еще 747 зараженных коронавирусом. Число заболевших приближается к 300 тысячам,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в сообщении минздрава страны.

Накануне в Британии зафиксировали 767 заболевших.

Всего с начала пандемии в стране 299 426 пациентов с COVID-19.

17 июля британские власти заявили, что приостанавливают публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса.