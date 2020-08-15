США создают искусственный штамм коронавируса

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американские ученые занимаются созданием нового штамма коронавируса, чтобы испытывать его на людях. По словам ведущего инфекциолога, "эксперименты с человеческим заражением" могут пригодиться при создании вакцины, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В материале The Washington Post говорится, что Штаты не намерены идти на настолько этически опасные испытания, однако работы над штаммом уже ведутся. Фаучи полагает, что подобные испытания являются лишь запасным вариантом а на их осуществление могут уйти месяцы. Специалист отметил, что такие эксперименты могли бы проводиться, если бы в сообществе не было достаточно инфицированных людей.

"К сожалению, такой проблемы у нас нет - у нас много инфицированных", - пояснил Фаучи.

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста, связанный с разработкой вакцины от COVID-19 в России. Хозяин Белого дома выразил надежду, что препарат покажет свою эффективность.