В Ливане вновь введен режим ограничений из-за роста числа заразившихся коронавирусом

Власти Ливана вновь ввели с пятницы карантинный режим в городах и населенных пунктах по причине роста числа заразившихся коронавирусом после взрыва в порту Бейрута. Как сообщило МВД республики, ограничения на передвижения граждан будут действовать с шести вечера до шести утра вплоть до 6 сентября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По распоряжению и.о. министра внутренних дел Мухаммеда Фахми, закрываются правительственные учреждения и коммерческие структуры, в том числе рынки, моллы и спортивные залы. Продовольственные магазины будут работать только до 17:00, кафе и ресторанам разрешается доставка заказов на дом. Вновь запрещаются прогулки по набережным, посещение пляжей, купание в море и бассейнах. Отменяется проведение всех социальных и культурных мероприятий.

"Восстановительные работы в пострадавших после взрыва в порту районах столицы не будут прекращаться, - указывается в документе. - Что касается муниципальных служб, то они будут работать с загрузкой на 50%". Ограничения властей не распространяются на структуры, занятые приемом поступающей в страну гуманитарной помощи, нет изменений в графике работы медицинских учреждений, аптек, лабораторий и Ливанского общества Красного Креста. Грузовой транспорт будет доставлять продовольствие, воду, нефтепродукты и стройматериалы.

Власти не собираются закрывать международный аэропорт имени Рафика Харири, который возобновил работу 1 июля.

В четверг в стране были инфицированы 605 граждан, а число умерших с 10 марта достигло 113. Согласно статистике, с конца февраля в Ливане выявлены 10 952 случая заражения коронавирусом, при этом свыше 3 тыс. человек вылечились.

Критическая ситуация

И. о. главы Минздрава Хамад Хасан заявил, что введение карантинного режима вызвано критической ситуацией, сложившейся в медицинском обслуживании населения. "Отделения интенсивной терапии и больничные палаты переполнены в государственных госпиталях, - сказал он. - Аналогичная картина складывается в частных клиниках".

Главный врач Фирас Абъяд, который руководит работой университетского госпиталя имени Рафика Харири (основного центра лечения инфицированных), сообщил корреспонденту ТАСС, что число пациентов с коронавирусом, поступающих в приемное отделение, в последние дни резко возросло. "Раньше мы принимали по 40 человек в сутки, а сейчас - около 200, - отметил он. - Потенциал государственного госпиталя большой, но настало время активнее подключиться к усилиям по борьбе с коронавирусом частным больницам и клиникам". По словам Абъяда, успешное противостояние пандемии "во многом зависит от членов общества, которые должны осознать свою социальную ответственность и строго соблюдать санитарные нормы".

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50% больниц и медицинских учреждений в Ливане временно нефункциональны из-за разрушений и нанесенного им ущерба после взрыва в порту Бейрута 4 августа. Тогда взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 178 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным губернатора Бейрута Марвана Аббуда, на реконструкцию города потребуется от $12 до $15 млрд.