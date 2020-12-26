https://news.day.az/world/1301925.html Португалия получила первую партию вакцины от COVID-19
Португалия получила первую партию вакцины от COVID-19
Сегодня утром в Португалию прибыла первая партия вакцины против COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 9750 доз вакцины предусмотрены для медицинских работников городов Порту, Сан-Жуан, Коимбра и Лиссабон.
По словам министра здравоохранения Марты Темидо, в понедельник ожидается поступление еще 70 200 доз. До первого квартала 2021 года Португалия ожидает получить 1,2 миллиона вакцин.
По данным Министерства здравоохранения Португалии, в стране инфицировано 391 782 человека, скончались 6 478 больных.
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