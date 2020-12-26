Португалия получила первую партию вакцины от COVID-19

Сегодня утром в Португалию прибыла первая партия вакцины против COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 9750 доз вакцины предусмотрены для медицинских работников городов Порту, Сан-Жуан, Коимбра и Лиссабон.

По словам министра здравоохранения Марты Темидо, в понедельник ожидается поступление еще 70 200 доз. До первого квартала 2021 года Португалия ожидает получить 1,2 миллиона вакцин.

По данным Министерства здравоохранения Португалии, в стране инфицировано 391 782 человека, скончались 6 478 больных.