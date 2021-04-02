В США один из ключевых свидетелей в деле об убийстве Флойда отказался давать показания

Один из ключевых свидетелей отказался давать показания на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном процессе по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

Речь идет о Моррисе Лестере Холле, который находился в том же автомобиле, что и Флойд, незадолго до задержания афроамериканца. По сведениям газеты, Холл уведомил суд округа Хеннепин (штат Миннесота) о том, что не намерен давать показания на основании пятой поправки к Конституции США, которая гарантирует, что гражданина не должны принуждать свидетельствовать против себя самого.

Холл запечатлен на записи, которая была сделана с помощью нагрудных видеокамер полицейских. Ранее он заявил в интервью журналистам The New York Times, что Флойд не сопротивлялся аресту. Как сообщила властям бывшая подруга Флойда, он ранее покупал у Холла наркотики.

По сведениям газеты, Холл во время задержания Флойда назвался не своим именем. На тот момент Холл был в розыске по обвинениям в незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотиков, а также в бытовом насилии. Как отмечает издание, и прокуратура, и защита рассчитывали задать вопросы Холлу во время разбирательства.

Рассмотрение дела Шовина по существу началось 8 марта. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет. Ранее на этой неделе суд заслушал вступительное слово обвинения и защиты, а также показания целого ряда свидетелей.

Смерть Джорджа Флойда

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо ранее были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.