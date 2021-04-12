Как мир собирается встретить Рамазан в условиях пандемии

Во многих странах мира священный для мусульман месяц Рамазан вновь пройдет в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Пакистане введен очередной локдаун. Богословы призывают верующих соблюдать санитарные требования. Большинство рынков и торговых центров в стране закрыты. Работают только овощные и фруктовые базары. в понедельник пакистанцы выстроились в очереди , чтобы купить финики - неотъемлемую часть трапезы во время поста.

В Египте в этом году, в отличие от прошлого, Рамазан пройдет без комендантского часа. В Марокко принято решение увеличить его продолжительность, а в Тунисе - сократить.

Правительство Иордании приняло решение пойти на послабления карантинного режима и позволило подданным посещать мечеть дважды в день - на рассвете и на закат.

В России регионах Северного Кавказа не планируют ограничивать верующих, желающих совершить коллективную молитву. В мечетях Татарстана во время разговения одновременно могут находиться не более 100 человек.

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что в период Рамазана верующие смогут совершить традиционное паломничество в священный город Мекку только при условии вакцинации от Covid-19.