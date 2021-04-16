В России хотят дважды тестировать на COVID-19 прибывших из Турции и Танзании
Роспотребнадзор предлагает дважды тестировать на коронавирус россиян, возвращающихся из Турции и Танзании. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.
"Гражданам Российской Федерации, прибывающим до 1 мая 2021 года из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации <...> пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда", - указано в документе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В соответствии с проектом, россияне должны будут предоставлять информацию о результате теста через единый портал государственных услуг. Исключение предусмотрено для членов экипажей самолетов, осуществляющих перевозку туристов, они от повторного теста освобождаются.
В настоящее время в отношении текста проекта проводятся общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза.
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