https://news.day.az/world/1342312.html В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 366 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 366 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 366 человек.
Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Общее число умерших от коронавируса достигло 75 934 человека.
За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 16 409 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 707 761 человека. Состояние 5 501 из них оценивается как тяжелое.
На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 2 162 087 человек, проведено свыше 17,4 миллиона тестов на COVID-19.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре