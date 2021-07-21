В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег

Европейский Союз создает новый орган по борьбе с отмыванием денег - AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), который будет призван координировать усилия национальных органов стран ЕС в этой сфере и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.

Об этом во вторник во время пресс-конференции в Брюсселе сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который представил результаты работы во время сегодняшнего заседания Коллегии ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ukrinform.ru

"Мы предлагаем создать новый орган ЕС против отмывания денег - AMLA. Он должен усилить надзор над усилиями всех стран-членов ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. AMLA не будет заменять национальные органы, но будет координировать их деятельность, чтобы обеспечить правильное и результативное применение правил ЕС в каждой стране. AMLA будет прямо вовлечен в сопровождение только отдельных особо рискованных финансовых институтов, оперирующих во многих странах ЕС, или в случае необходимости немедленных действий по предупреждению угроз", - сказал Домбровскис.

Он отметил, что, несмотря на усилия ЕС и международного сообщества, отмывание денег остается большой проблемой. Свидетельство тому - недавние громкие скандалы, которые затронули определенные банки в Европе в 2019 году. При том, что законодательство ЕС против отмывания денег сейчас является одним из самых жестких в мире, оно имеет слабые места, которые должны быть закрыты.

"ЕС борется с отмыванием денег - первая директива по этому поводу была издана 30 лет назад. Мы прошли большой путь с тех пор, но и преступники стали более изобретательными. Нам нужно достичь лучшей координации между странами ЕС в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Наконец, вся цепь является настолько крепкой, насколько крепкой является его слабое звено, поэтому преступники быстро используют любые слабые места, которые они могут найти", - отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что создание AMLA является одним из шагов в этом направлении. Вторым шагом является создание общего пакета инструкций, которые призваны усилить и скоординировать обязательства всех стран-членов ЕС в борьбе с отмыванием денег. Наконец, третий шаг - установление общего для всех стран ЕС "потолка" на наличные переводы в объеме до 10 000 евро - европейские правительства могут устанавливать меньший "порог" для наличных операций, но не допускать превышения общеевропейского предела.

"Финансовые преступления генерируют миллиарды евро "грязных" денег ежегодно. По оценке экспертов, около 1 процента ВВП Евросоюза имеет связь с подозрительной финансовой деятельностью. Реальный масштаб отмывания денег трудно оценить, речь идет о миллионах, которые являются очень мобильными и часто "невидимыми". Отмывание денег является преступлением само по себе, но оно также связано с другими формами организованной преступности, а также с финансированием терроризма", - отметил Домбровскис.