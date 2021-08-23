Трое хоккеистов погибли в автомобильной аварии

В городе Суррей, провинция Британская Колумбия трое юных канадских хоккеиста погибли в автомобильной аварии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. В машине находились Ронин Шарма (16 лет), Калеб Раймер (16 лет) и Паркер Магнуссон (17 лет). Все трое молодых людей погибли.

Они были хоккеистами и выступали в различных молодежных лигах. Раймер был задрафтован командой "Эдмонтон Ойл Кингз".

"Хочу выразить наши глубочайшие соболезнования от имени всей организации семье Раймер и семьям Ронина Шармы и Паркера Магнуссона.

Калеб был молодым человеком с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом", - заявил генеральный директор "Ойл Кингз" Кирт Хилл.