В Армении командир систематически насиловал солдат

В Армении продолжается расследование по делу гибели троих военнослужащих на боевом посту. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, в ходе следственных действий выяснилось, что к инциденту причастен командир боевого поста, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно сообщению, он задержан по подозрению в подстрекательстве военнослужащих к убийству, также насильственных сексуальных действиях в отношении другого военнослужащего.

Напомним, что 19 августа в 01:30 на боевом посту оборонительного участка одной из воинских частей, дислоцированной на юго-восточном направлении границы с Азербайджаном, были обнаружены с огнестрельными ранениями тела рядовых Гора Артаковича Саакяна, Леона Рафаэловича Арутюняна и Мурада Ашотовича Мурадяна. Все погибшие - 2002 года рождения.

Чуть позже было заявлено, что по подозрению в тройном убийстве задержан сослуживец погибших.