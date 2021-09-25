Афганский муфтий рассказал о пытках духовенства боевиками «Талибана»

Афганское духовенство регулярно подвергается насилию и пыткам со стороны "Талибана", из-за преследования многие имамы вынуждены скрываться. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал муфтий Абдул Кадер (имя изменено из соображений безопасности), передает Day.Az.

По словам муфтия, боевики задержали даже главу всех имамов Афганистана, правда, спустя какое-то время отпустили его под залог. "Главная претензия талибов к духовенству - мы не поддерживали и не помогали им все то время, что они боролись против прежнего правительства. Теперь многие имамы в бегах", - пояснил Кадер. Он рассказал, что и сам скрывается: живет у друзей и родных в одной провинции, а его семья - в другой.

Муфтий также выразил опасения за судьбу ислама в Афганистане: с приходом талибов в стране могут активизироваться и начать воевать с друг другом террористические группировки вроде "Аль-Каиды", "Лашкар-И-Тайба" и "Исламского государства". "Ислам перестанет быть религией и станет лишь игрушкой в руках террористов, предлогом для убийств и войны", - сказал он.