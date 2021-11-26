IKEA начала сдавать в аренду микрожилье

Японское подразделение шведской компании IKEA предлагает жителям Токио снять малометражную квартиру по сверхнизкой цене - за 99 иен ($0,8 по текущему курсу) в месяц. Лицом стартовавшей на этой неделе кампании, получившей название Tiny Homes ("Крошечные дома"), стала икеевская акула Blahaj, которая выступает в роли риелтора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Tiny Homes предлагает снять квартиру в Токио размером 10 кв. м, полностью оснащенную мебелью и аксессуарами из IKEA. В серии промо-видео, размещенных на официальном канале японской IKEA в YouTube, акула Blahaj рассказывает о прелестях проживания в небольшой квартире и умелом использовании пространства. Примечательно, что предлагаемая для съема квартира является двухэтажной - спальня размещена на втором этаже, а специальная лестница может быть сложена и убрана в любой момент. Квартира оснащена рабочим столом, раскладным диваном на первом этаже, стиральной машиной и множеством аксессуаров из IKEA.

На данный момент предлагается только одна такая квартира под сдачу - заявки принимаются до 3 декабря.