Airbus "уронил" поливальную машину в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево в Москве самолет Airbus A350 уронил поливальную машину.

Как сообщает Telegram-канал ЧП/Москва, транспортное средство для антиоблединительной обработки упало на бок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Инцидент произошел возле терминала B.

Как стало известно РЕН ТВ, в результате инцидента с падением поливальной машины возле терминала B в аэропорту Шереметьево пострадал один человек - у оператора машины для противообледенительной обработки перелом руки.

По предварительным данным, причиной инцидента послужило то, что капитан Airbus A-350 начал рулежку самолета без команды. Из-за этого машина перевернулась на бок.