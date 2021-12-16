https://news.day.az/world/1416374.html Airbus "уронил" поливальную машину в Шереметьево - ВИДЕО
Airbus "уронил" поливальную машину в Шереметьево - ВИДЕО
В аэропорту Шереметьево в Москве самолет Airbus A350 уронил поливальную машину.
Как сообщает Telegram-канал ЧП/Москва, транспортное средство для антиоблединительной обработки упало на бок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Инцидент произошел возле терминала B.
Как стало известно РЕН ТВ, в результате инцидента с падением поливальной машины возле терминала B в аэропорту Шереметьево пострадал один человек - у оператора машины для противообледенительной обработки перелом руки.
По предварительным данным, причиной инцидента послужило то, что капитан Airbus A-350 начал рулежку самолета без команды. Из-за этого машина перевернулась на бок.
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