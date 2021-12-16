Главный инфекционист США бьет тревогу в связи с омикрон-штаммом

Омикрон-штамм коронавируса скоро станет доминирующим в Соединенных Штатах. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала ABC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Судя по тому, что мы наблюдаем в других странах и, я уверен, скоро будем наблюдать в США, [омикрон-штамм] имеет выдающуюся способность передаваться от человека к человеку и распространяться", - отметил Фаучи. По его словам, число зараженных при распространении омикрон-штамма удваивается в среднем каждые три дня.

"Если провести подсчеты, даже при условии, что омикрон-штаммом будут заражены лишь пара процентов [населения], очень скоро он станет доминирующим вариантом", - констатировал инфекционист. "Мы наблюдали это в ЮАР, теперь - в Великобритании, и я абсолютно уверен, что относительно скоро мы будем наблюдать это здесь [в США]", - подчеркнул он. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США за неделю, завершившуюся 11 декабря, в США 2,9% новых случаев заражения были связаны именно с омикрон-штаммом коронавируса.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 50,3 млн, умерли 802,5 тыс. человек. При этом лишь за последние четыре недели заразились свыше 2,9 млн человек и умерли более 34 тыс. На сайте ЦКПЗ подчеркивается, что "несмотря на повышенное внимание к омикрон-штамму, вариант "дельта" остается наиболее широко распространенным в Соединенных Штатах".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах, включая РФ и США.