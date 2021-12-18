Власти США на несколько миллионов человек завысили данные по вакцинации

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США завысили на несколько миллионов человек число американцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса. Такое предположение выдвинуло в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные и представителей местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Агентство обращает внимание на то, что, согласно последним оценкам ЦКПЗ, первую дозу вакцины получили 72,5% населения США, или около 240 млн человек. При этом полностью вакцинацию прошли лишь 61,3%, что немногим больше 203 млн жителей страны. Разрыв между этими двумя показателями составляет около 37 млн человек, или порядка 11 процентных пунктов, что "значительно больше, чем в других развитых странах", констатирует агентство.

"Это отражает недоучет полностью и частично вакцинированных в официальной статистике", - указывает Bloomberg. Опрошенные агентством представители властей отдельных штатов считают, что федеральное правительство "регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную" третью дозу, значительно завышая таким образом показатели по числу частично привитых американцев.

По их мнению, маловероятно, что почти 40 млн человек, получивших первую дозу препарата, решили не проходить вакцинацию полностью. Bloomberg констатирует, что реальный масштаб недоучета сейчас неизвестен, однако данные по отдельным штатам свидетельствуют о том, что в действительности число жителей США, до сих пор не получивших даже первую дозу вакцины, может оказаться больше на несколько миллионов человек.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 50,7 млн, умерли 806,1 тыс. человек. При этом лишь за последние четыре недели заразились свыше 3 млн человек, и умерли более 34,3 тыс.