Аварийная ситуация еще на одной российской шахте

Эвакуация горняков проводится на шахте имени А. Д. Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области России из-за аварийной ситуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по предварительным данным, произошло нагревание угольного пласта.

"Произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки входят на поверхность", - сказал представитель компании "СУЭК-Кузбасс". Никто из эвакуированных горняков не пострадал.

Согласно последним данным пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области, на поверхность уже вышли 120 человек. "Поступил сигнал по срабатыванию датчиков, на место выехали четыре отделения горноспасателей", - сказали в пресс-службе. "По уточненным данным, в шахте находились 128 человек, 120 из них вышли на поверхность. Эвакуация продолжается", - сказали в пресс-службе.

Обстановка на шахте, где произошло ЧП, спокойная, угрозы горнякам нет.