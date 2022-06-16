Швейцария снова открыла воздушное пространство

Швейцарии по соображениям безопасности в среду пришлось временно закрыть свое воздушное пространство. Причиной стал технический сбой в работе служб аэронавигации Skyguide, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В аэропортах Женевы и Цюриха были отменены несколько рейсов, что нарушило планы тысячи пассажиров. Ряд бортов, направлявшихся в эти города, были перенаправлены в другие воздушные гавани. В частности Лион, Милан и Вену.

Через несколько часов служба Skyguide заявила, что техническая проблема устранена и воздушное пространство Швейцарии вновь открыто для полетов.

Skyguide выразила сожаление в связи с "инцидентом и его последствиями для клиентов и партнеров".