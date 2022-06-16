Швейцария снова открыла воздушное пространство - ВИДЕО
Швейцарии по соображениям безопасности в среду пришлось временно закрыть свое воздушное пространство. Причиной стал технический сбой в работе служб аэронавигации Skyguide, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В аэропортах Женевы и Цюриха были отменены несколько рейсов, что нарушило планы тысячи пассажиров. Ряд бортов, направлявшихся в эти города, были перенаправлены в другие воздушные гавани. В частности Лион, Милан и Вену.
Через несколько часов служба Skyguide заявила, что техническая проблема устранена и воздушное пространство Швейцарии вновь открыто для полетов.
Skyguide выразила сожаление в связи с "инцидентом и его последствиями для клиентов и партнеров".
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