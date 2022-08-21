Репортер сломал руку и шесть ребер, скатившись с горки в прямом эфире

Репортер из США сломал руку и шесть ребер, скатившись с горки в прямом эфире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дэвид Вассег хотел спуститься с горки на стадионе во время репортажа с бейсбольного матча, но эта идея закончилась для него больничной койкой. Мужчина быстро набрал скорость и врезался в стену. Несмотря на полученные травмы, он закончил репортаж, а уже потом обратился за медицинской помощью.

В больнице Дэвиду сообщили, что у него сломана рука и шесть ребер, но с ним все будет хорошо. Пользователи соцсетей выразили журналисту слова поддержки и пожелали ему быстрее вернуться в строй. Некоторые комментаторы надеются, что теперь горка будет переделана и станет более безопасной для других людей.

"Как люди скатываются с этой горки и еще не получили травмы, как бедняга Дэвид?" - задаются вопросом участники обсуждения.