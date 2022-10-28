Впервые в истории человек переплыл Красное море

Британский пловец поставил мировой рекорд, впервые в истории переплыв Красное море. Спортсмен и экоактивист Льюис Пью в общей сложности проплыл 123 километра за две недели, преодолевая от 6 до 12 километров каждый день.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, стартовой точкой была Саудовская Аравия, а закончил заплыв он уже в египетской Хургаде. Сам пловец признался, что боролся буквально за каждый метр.

Таким образом активист хотел привлечь общественное внимание к проблеме исчезновения коралловых рифов. Льюис Пью призывает правительства всех государств принять меры для значительного сокращения выбросов парниковых газов и защиты мирового океана.