Израиль будет действовать по предотвращению закрепления Ирана в Сирии

Израиль предпримет энергичные действия для предотвращения закрепления Ирана в Сирии в военном плане. С таким заявлением выступил во вторник на еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предпримем энергичные действия для предотвращения закрепления иранских военных в Сирии и других районах, и мы не будем ждать", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Израиль продолжит развивать существующие отношения с Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом и будет добиваться нормализации с другими арабскими странами региона, сказал Нетаньяху.

"Мы едины в приверженности расширению "круга мира" [с арабскими странами], в чем, я уверен, едины все гражданине Израиля. Достигнув четырех исторических мирных соглашений за четыре месяца, мы преисполнены решимости углубить существующие мирные соглашения с шестью арабскими странами и добавить к ним исторические соглашения с дополнительными арабскими странами в регионе", - заявил премьер, высказывания которого распространила его канцелярия.