Швеция вслед за Финляндией оказалась на пороге рецессии

К началу 2023 года экономика Швеции вслед за Финляндией оказалась на пороге рецессии. По итогам четвертого квартала 2022 года объем внутреннего валового продукта (ВВП) страны сократился на 0,9% после роста в предыдущем трехмесячном периоде, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Статистического управления скандинавской страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Объем промышленного производства в государстве в конце 2022-го сократился больше, чем ожидалось. Основными причинами стали рост потребительских цен и высокие затраты домохозяйств по займам. Та же динамика наблюдалась по итогам четвертого квартала и в Финляндии, где ВВП сократился на 0,6%, уточняется в статье.

"В четвертом квартале валовой внутренний продукт снизился на 0,9% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, когда он демонстрировал некоторый рост. Опрошенные экономисты предполагали, что этот показатель сократится лишь на 0,6%", - заключается в статье.