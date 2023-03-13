В Японии пассажиры продолжают носить маски

Большинство японских пассажиров продолжает носить маски, 13 марта сообщает The Asahi Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

С 13 марта центральное правительство Японии отменило требование на защитные меры против COVID-19. Однако большинство японских пассажиров продолжают носить маски.

На станции Синагава в Токио в 8 утра только один из 50 пассажиров был без маски.

26-летний житель Токио отметил, что снял маску, когда вышел из поезда, "потому что хотел сменить депрессивное настроение". Он сказал, что был удивлен, увидев, что "так много людей все еще носят маски и тратят впустую новый день свободы".

Сотрудник компании в возрасте 50 лет, проживающий в префектуре Сайтама, также решил не носить маску.

"В барах, где все громко разговаривают, люди снимают маски. Но почему они носят их на вокзалах, где никто не разговаривает? Для меня это загадка", - отметил он.

Правительство заявило, что теперь люди могут сами решать, когда носить маску. Но утром 13 марта на станции Синагава появилось объявление: "Пожалуйста, сведите разговор к минимуму".