Поезд сошел с рельсов в Пакистане

В результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана погибло 30 человек, 60 ранены. По мере спасательных работ количество жертв катастрофы будет расти

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, общее число погибших в результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана возросло до 30 человек, раненых - до 60. Как считают специалисты, по мере спасательных работ количество жертв будет расти.

Как сообщил руководитель железнодорожной службы Махмудур Рехман Лахо, десять вагонов поезда, следовавшего в Равалпинди, сошли с рельсов, а некоторые перевернулись в районе пакистанского города Навабшах, в результате чего многие пассажиры были зажаты и оказались в ловушке.