https://news.day.az/world/1602894.html Главы Минобороны Украины и Пентагона провели телефонные переговоры
Главы Минобороны Украины и Пентагона провели телефонные переговоры
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Klymenko Time.
По словам Рустема Умерова, Остин подчеркнул, что Вашингтон планирует продолжать поддерживать Украину.
"Наши воины по-прежнему будут иметь мощную поддержку на поле боя", - цитирует издание слова главы Минобороны Украины.
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