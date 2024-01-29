Американский журналист раскритиковал сенаторов, которые призывают атаковать Иран

Американский журналист Такер Карлсон назвал душевнобольными сенаторов от штата Южная Каролина Линдси Грэма и от штата Техас Джона Корнина, которые призвали нанести удар по Ирану. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом журналист написал на свой странице в соцсети X.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Президент США Джо Байден заявил, что это нападение было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке. А сенатор Линдси Грэм призвал Соединенные Штаты ударить по Ирану.

Карлсон опубликовал скриншот с твитами Грэма и Джона Корнина, где те призывают ударить по Ирану. "Чертовы душевнобольные", - прокомментировал Карлсон.

Тем не менее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что его страна не причастна к ударам по базе США.

Однако агентство Bloomberg написало, что США уже рассматривают варианты ответа на атаку на базу США в Иордании и не исключают проведение секретной операции против Ирана.

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