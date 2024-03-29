В МИД РФ назвали 102-ю военную базу РФ единственной гарантией суверенитета Армении

Присутствие 102-й военной базы РФ в Армении является единственной реальной гарантией суверенитета республики.

Как передает Day.Az, об этом заявили ТАСС в МИД РФ, комментируя доклад "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", подготовленный под руководством экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Предложения в сфере безопасности вовсе противоречат здравому смыслу. Присутствие 102-й РВБ (российской военной базы - прим. ТАСС) и российских пограничников - единственная реальная гарантия суверенитета Армении. То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, - опасная демагогия. Заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен", - указали в российском дипведомстве.

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