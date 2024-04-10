Великобританию назвали «державой среднего ранга»

Министерство иностранных дел Британии превратилось в элитарную, застрявшую в прошлом организацию, а Лондону следует смириться с обретением статуса державы среднего ранга. Об этом пишут в докладе экс-сотрудники внешнеполитического ведомства страны, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новое мощное ведомство помогло бы Британии адаптироваться к роли державы среднего ранга и избавиться от "несколько элитарной и застрявшей в прошлом" идентичности министерства иностранных дел"", - говорится в докладе.

Авторы материала, экс-руководитель секретариата кабинета министров Марк Седвилл, экс-посол Британии в Ливане Томас Флетчер и бывший руководитель департамента по Африке в МИД Моазам Малик также заявили о необходимости выделять как минимум 2% ВВП на оборону и 1% на поддержку международной деятельности Лондона.

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