В Израиле высказались за перемирие в Газе по проекту США

Несколько израильских чиновников поддерживают американский проект перемирия между Израилем и движением ХАМАС, однако против выступило само палестинское движение. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, высокопоставленный израильский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Израиль открыт для предложения США в качестве основы для переговоров, но план Вашингтона рассматривается как благоприятствующий ХАМАС. Согласно плану, представленному директором ЦРУ США Уильямом Бернсом 7 апреля 2024 года, движение ХАМАС должно освободить 40 из более чем 100 заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа, в обмен на освобождение из израильских тюрем 900 палестинских заключенных, в том числе 100 осужденных по обвинению в терроризме, в течение шестинедельного перемирия. Газета отмечает, что израильские официальные лица рассматривают план по возвращению палестинского гражданского населения в северную часть сектора Газа и соотношение заключенных и заложников как серьезные уступки. При этом в израильском правительстве есть большинство, которое проголосовало бы за ратификацию соглашения, даже если со стороны Израиля будут такие жесткие уступки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова чиновника.

В то же время, ХАМАС по многим пунктам соглашения ранее отверг план США по временному прекращению огня в секторе Газа и вместо этого планирует выдвинуть свою собственную дорожную карту для окончательного прекращения шестимесячного конфликта с Израилем. Это обусловлено тем, что палестинское движение рассчитывает на усиление дипломатического давления на Израиль в связи с продолжающейся операцией израильских вооруженных сил в секторе Газа, что должно поспособствовать преимуществам ХАМАС в переговорах.

Как сообщает газета, ХАМАС добивается постоянного прекращения огня и полного вывода израильских солдат из сектора Газа в обмен на освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа. Израиль выразил готовность к переговорам по предложению США о временном перемирии, но хочет иметь возможность продолжить свою военную кампанию после этого.

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