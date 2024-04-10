Байден сказал, от кого зависит достижение договоренности о прекращении огня в Газе

Достижение договоренности, касающейся прекращения огня в секторе Газа, зависит от палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

"Теперь дело за ХАМАС. Они должны продвинуться вперед в рассмотрении предложения, которое им сделали", - сказал Байден.

Как напомнил президент, Вашингтон добивается не только освобождения всех оставшихся в секторе Газа заложников, но и установления режима прекращения огня сроком на шесть недель. Байден также заявил о необходимости наращивания усилий по доставке гуманитарной помощи в анклав. "Того факта, что в последние три дня нам удавалось направить туда более 100 грузовиков, недостаточно. Их должно быть больше, и должен быть открыт новый [КПП] на севере", - добавил Байден.

7 апреля в Каире начался очередной раунд непрямых переговоров по установлению перемирия в Газе между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара, которые представили сторонам конфликта новое предложение. В ночь на понедельник телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что в ходе консультаций был достигнут значительный прогресс и стороны пришли к консенсусу по ряду основных спорных вопросов.

Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, новое предложение о прекращении огня в секторе Газа должно быть реализовано в три этапа. На первом этапе ХАМАС освободит 40 израильских заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на освобождение 900 палестинских заключенных, в том числе 100 приговоренных к пожизненному лишению свободы. Среди других параметров возможного соглашения источники телеканала назвали возвращение перемещенных гражданских лиц в северную часть анклава и ежедневный проход 500 грузовиков с гуманитарной помощью.

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