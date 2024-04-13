Салливан заявил израильскому коллеге о непоколебимой поддержке Израиля Вашингтоном

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтоном еврейского государства.

"Сегодня утром я поговорил с моим израильским коллегой - советником по национальной безопасности Ханегби, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке. Во время звонка я подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасности Израиля", - написал Салливан в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В субботу министр обороны США Ллойд Остин заявил израильскому коллеге Йоаву Галанту в телефонном разговоре, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку Соединенных Штатов в защите от атак со стороны Ирана и его союзников в регионе.

Ранее в субботу иранское агентство IRNA сообщило, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Согласно данным агентства Associated Press, контейнеровоз MSC Aries ходит под флагом Португалии. В лондонской компании Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера, подтвердили ТАСС связь с захваченным судном. Как следует из данных сервиса MarineTraffic, контейнеровоз MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский Нава-Шева. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении вечером 12 апреля. Тогда оно находилось в Персидском заливе недалеко от Дубая.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в проведении пиратской операции в нарушение международного права после захвата судна в Ормузском проливе, а также призвал Евросоюз признать КСИР террористической организацией.

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