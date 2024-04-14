Иран опроверг информацию о закрытии воздушного пространства над Тегераном

00:23

Иран опроверг появившуюся в СМИ информацию о закрытии воздушного пространства над столицей страны Тегераном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило агентство Fars, отметив, что полеты в воздушном пространстве столицы продолжаются.

"В настоящее время [ситуация] в небе над аэропортом Тегерана спокойная, полеты выполняются под <...> контролем диспетчеров аэропорта Мехрабад", - приводит агентство слова представителя аэропорта Эбрахима Моради.

00:06

Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По его данным, "иранские власти распорядились закрыть воздушное пространство над столичным регионом". Запрет на полеты над Тегераном и его окрестностями введен "до особого уведомления властей".