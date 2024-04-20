В Британии запустили производство «самого смертоносного» танка

Британия запустила производство модернизированного танка Challenger 3, который в Лондоне охарактеризовали как "самый смертоносный". Об этом говорится на сайте правительства королевства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Завод Rheinmetall выпустил восемь прототипов боевой машины. "В более опасном мире потребность в таких машинах, как Challenger 3, становится насущной, поскольку угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, растут. Этот танк станет основой боевых возможностей британской армии и неотъемлемой частью сил сдерживания Великобритании", - заявил глава Минобороны страны Грант Шаппс.

Отмечается, что танк обладает усовершенствованной броней и разрушительной огневой мощью, что делает его "самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!