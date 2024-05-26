Внешность фараона Аменхотепа III воссоздали по черепу

Ученые впервые воссоздали внешность фараона Аменхотепа III - деда фараона Тутанхамона. Он правил Древним Египтом в период его наивысшего могущества. По словам археологов, фараон являлся одним из богатейших людей, которые когда-либо жили на Земле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в честь Аменхотепа III создали больше статуй, чем у любого другого правителя Египта. Однако научных реконструкций его лица до последнего времени не существовало.

В ходе нового исследования международная команда ученых восстановила облик фараона на основании черепа. Результат значительно отличался от лица, изображенного на статуях.

"Это спокойное лицо человека, который пропагандировал мир и жил во времена величайшего экономического процветания", - отметил археолог из Университета Флиндерса в Австралии Майкл Хабит.

Ученые создали цифровую копию черепа с сохранившейся мумии. Затем они использовали данные живых моделей, чтобы определить вероятные размеры и положение носа, ушей, глаз и рта. Согласно историческим источникам, фараон обладал крепким телосложением, поэтому ученые выбирали людей с высоким индексом массы тела. Также эксперты воссоздали одежду и аксессуары.

Известно, что при жизни фараону поклонялись как божеству. Египтяне верили, что его настоящим отцом был бог Амон. Аменхотеп III умер в возрасте от 40 до 50 лет, оставив своему преемнику империю на пике богатства и могущества.

После него на трон взошел его сын Аменхотеп IV, более известный как Эхнатон. Он выступил против могущественного культа Амона, объявив верховным божеством Атона, и даже перенес столицу из Фив в новый город. Сын Эхнатона Тутанхамон отменил его реформы, но править ему довелось совсем недолго. В ХХ веке он стал самым известным египетским фараоном после того, как археологи обнаружили его гробницу, сообщает The Daily Mail.

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