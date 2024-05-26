Гарри Стайлс расстался с возлюбленной?

Певец Гарри Стайлс и актриса Тейлор Расселл расстались после 14 месяцев отношений. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Sun.

Гарри Стайлс и Тейлор Расселл разошлись после путешествия в Японию в апреле. По информации инсайдера, у знаменитостей возникли трудности в отношениях. Певец большую часть времени проводил в Америке, а актриса находилась в Англии.

"Они были прекрасной парой, было очевидно, что Тейлор сделала Гарри счастливым. Однако в последнее время дела стали напряженными, им требуется время", - сказал источник.

Слухи о романе Гарри Стайлса и Тейлор Расселл появились в конце июля прошлого года. Тогда источники The Sun заявили, что звезды заметно сблизились.

"Гарри и Тейлор проводят много времени вместе. Она его большая поклонница"; "Гарри нравится, что Тейлор стала амбассадором марки Loewe и собирается выйти на сцену в Лондоне на следующей неделе", - цитировало издание слова инсайдеров.

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