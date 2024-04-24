Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Власти Казахстана и Великобритании подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам встречи в Астане с главой британского внешнеполитического ведомства Дэвидом Кэмероном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Открыли новую веху в отношениях. Нет сомнений, что это важное соглашение придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей между Астаной и Лондоном", - сказал Нуртлеу.

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