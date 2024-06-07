Тяжелое ДТП в Турции

В турецком городе Бурса произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Грузовик, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, перевозившим рабочих.

В результате аварии пострадали восемь человек. все они были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится расследование.

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