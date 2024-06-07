https://news.day.az/world/1666363.html Тяжелое ДТП в Турции - есть раненые
Тяжелое ДТП в Турции - есть раненые
В турецком городе Бурса произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Грузовик, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, перевозившим рабочих.
В результате аварии пострадали восемь человек. все они были доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится расследование.
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