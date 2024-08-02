США признали победу оппозиционного кандидата на выборах президента Венесуэлы

США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутию победителем на президентских выборах и призвали к "мирному переходу власти" в Венесуэле. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, заявление которого опубликовано на сайте Госдепартамента, передает Day.Az. По его словам, при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены "серьезные ошибки", объявленные итоги не отражают "волю венесуэльского народа". Госсекретарь США отметил, что Национальный избирательный совет (CNE) объявил действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро победителем, не приведя доказательств. Данные по итогам подсчета 100% голосов до сих пор не опубликованы, что, как считает наблюдательная комиссия центра Картера, лишает объявленный результат "какого-либо доверия".