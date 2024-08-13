Маск хочет провести интервью с Харрис

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил о намерении провести интервью с вице-президентом США Камалой Харрис.

Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети Х.

"Буду рад также принять Камалу [на площадке] Spaces", - заявил предприниматель.

Ранее на площадке Spaces в сосцсети Х состоялось интервью Маска с кандидатом в президенты США, бывшим американским лидером Дональдом Трампом. На социальную сеть была совершена массированная DDOS-атака, в связи с чем интервью было ненадолго отложено.

Отметим, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп недавно в интервью американскому предпринимателю Илону Маску заявил, что Китай с текущими темпами наращивания ядерных арсеналов может в будущем превзойти США по этому показателю.

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