https://news.day.az/world/1681679.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецком городе Сивас произошло землетрясение магнитудой 4,1 единицы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 км.
Ранее сообщалось о том, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 единицы.
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