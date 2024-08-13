В турецком городе Сивас произошло землетрясение магнитудой 4,1 единицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 км.

Ранее сообщалось о том, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 единицы.

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