Трамп рассказал об отношении к ЕС

Европейский союз (ЕС) не такой жесткий, как Китай, но он плохой. Об этом в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, передает Day.Az.

В ходе беседы Маск упомянул открытое письмо, адресованное ему от цифрового регулятора Евросоюза Тьерри Бретона, опубликованное перед интервью и напомнившее владельцу социальной сети X о правилах ЕС в отношении пропаганды ненависти. Маск поинтересовался у Трампа о его мнение насчет попыток ЕС ввести цензуру и навязать ее даже американцам из других стран.

Кандидат от республиканцев не ответил на вопрос прямо, начав рассуждать на тему дефицита торговли США с ЕС. Он добавил, что, "они [ЕС] пользуются огромным преимуществом перед Соединенными Штатами в торговле" и "они [ЕС] не такие жесткие, как Китай, но они плохие".

Трамп также затронул тему помощи Украине со стороны Евросоюза и сравнил ее с расходами США. "Почему Соединенные Штаты платят непропорционально больше за защиту Европы, чем сама Европа? Это не имеет смысла. Это несправедливо, и это уместно обсудить", - высказался политик.

Ранее Трамп заявил о том, что американские избиратели считают кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа сильным лидером, что должно помешать вице-президенту Камале Харрис на президентских выборах.

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