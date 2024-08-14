В Германии резко увеличилось число нападений с ножом

Министр внутренних дел Нэнси Фазер намерена еще больше ограничить использование ножей в общественных местах и ужесточить законы об оружии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на немецкий новостной портал Tagesschau, одной из причин этих планов является рост числа нападений с ножом в стране, особенно в районах вокзалов.

В общественных местах разрешается носить только ножи с длиной лезвия до шести сантиметров вместо прежних двенадцати сантиметров. Исключение должны составлять бытовые ножи, которые только что были куплены и транспортировались в закрытой упаковке.

По данным полиции, в прошлом году зафиксирован 8951 случай нанесения опасных и тяжких телесных повреждений с применением ножей. Жертвы были ранены или, по крайней мере, им угрожали применением оружия. По сравнению с предыдущим годом это означает рост на 5,6 процента.

Федеральная полиция зарегистрировала значительное увеличение числа нападений с ножом в районе некоторых немецких железнодорожных вокзалов. В 2023 году ведомство зафиксировало в общей сложности 777 нападений с ножом в привокзальных районах. За первые шесть месяцев текущего года уже зафиксировано 430 таких случаев. Теперь необходимо принять меры "для повышения защиты от нападений с ножом", сказала Фазер.

Отметим, что сегодня в турецкой провинции Эскишехир молодой человек, вооруженный ножом и топором, напал на окружающих.

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