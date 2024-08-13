ЕС выделил многомиллиардную помощь Украине

Сегодня Евросоюз (ЕС) перечислил очередную финансовую помощь в размере 4,2 млрд евро на счет правительства Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на insider.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, объем средств, предоставленных ЕС для поддержки страны с начала 2024 года, достиг 12 млрд евро.

Последний транш планируется профинансировать в предстоящий период.

ЕС 6 августа утвердил решение о выделении Киеву 4,2 млрд евро.

Отметим, что до этого совет ЕС утвердил согласованное ранее решение выделить Киеву €4,2 млрд.

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