Казахстан и Турция готовят новое военное соглашение

Общественности Казахстана представлен проект соглашения между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство обеих стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на СМИ РК, в соглашении указывается, что, если одна из сторон решит, что транзит военного имущества и персонала сторон не соответствует положениям настоящего соглашения, она сохраняет за собой право отклонить любое разрешение на транзит.

Отмечается, что стороны обеспечивают защиту информации, полученной или предоставленной в рамках настоящего соглашения.

"Информация не может быть раскрыта или передана третьей стороне без предварительного письменного согласия стороны, предоставляющей информацию", - отмечено в документе.

Отметим, что Турция и США заключили сделку, в результате которой Анкара получит американские истребители F-16 в модификации Block-70, а также комплекты для модернизации самолетов.

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