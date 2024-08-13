Стало известно о неготовности США к ядерному конфликту с Китаем

Быстрая модернизация Китаем ядерного оружия привлекает внимание к устаревшему состоянию подобного арсенала у США, и ставит вопрос о необходимости переосмысления стратегии Вашингтона на фоне снижения порога применения такого вида вооружений. Об этом пишет Asia Times со ссылкой на доклад Центра новой американской безопасности.

Согласно докладу, меняющаяся ядерная динамика в Индо-Тихоокеанском регионе, связанная с модернизацией КНР своих арсеналов, увеличивает вероятность применения нестратегического ядерного оружия при возможном конфликте из-за Тайваня.

"В докладе подчеркивается, что после начала ядерной эскалации могут произойти взаимные тактические ядерные обмены, не обязательно приводящие к всеобщей ядерной войне, что является существенным отходом от моделей сдерживания эпохи холодной войны", - пишет AT.

По данным доклада, США плохо подготовлены к новой реальности, в том числе в отношении стратегии и возможностей применения ядерного оружия. Исследование также подчеркивает стратегическую важность и уязвимость союзников США в регионах, таких как Япония и Австралия.

"В докладе также подчеркивается необходимость адаптации стратегического мышления и возможностей США для решения проблем, связанных с ядерной экспансией Китая на Индо-Тихоокеанском театре военных действий", - указывает издание.

Ранее заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску заявил, что Китай с текущими темпами наращивания ядерных арсеналов может в будущем превзойти США по этому показателю. Трансляция шла на странице бизнесмена в X.

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