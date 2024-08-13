Закрытие было хуже открытия

Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие.

Как передает Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, раскритиковав парижскую Олимпиаду в своем Телеграм канале.

"Франция этот шанс не упустила. Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Всё открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остаётся всё меньше времени

Читаю статьи и отзывы - осознание увиденного пришло к очень многим. Цитаты из Библии, ссылка на исторические воплощения темы, аналогии и параллели. Шок. Никому и в голову не приходит на столь очевидный сатанизм выдвинуть любимый аргумент "вы всё врёте"", - заявила Захарова.

По ее словам, робкие попытки оценить "церемонию" с точки зрения театрального искусства и режиссуры крупных массовых мероприятий, не осознав главного, потонули в стонах прозревших.

"Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя, - теперь дело за индивидуальным выбором каждого", - заключила Захарова.

Ранее Захарова высказалась о том, что Россия регулярно предупреждает Ереван, отвечая на вопросы СМИ в связи с высказываниями помощника госсекретаря США Дж.О`Брайена.

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