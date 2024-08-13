Турция помогла Греции в борьбе с лесными пожарами

Турция направила в Грецию два пожарных самолета и вертолет для борьбы с лесными пожарами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкую прессу, они немедленно были задействованы в тушении пожаров.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан некоторое время назад от имени правительства предложил помощь Греции в тушении пожаров.

В результате пожаров в Варнаве на востоке Афин были эвакуированы 9 населенных пунктов и две больницы. Несколько больниц в столице приведены в готовность к приему пострадавших.

Отметим, что недавно Греция обратилась к Европейскому Союзу за помощью в борьбе с бушующими лесными пожарами, приближающимися к столице страны - Афинам.

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